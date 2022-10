Google Pixel 7 e 7 Pro sono ora disponibili, ma non vediamo l’ora che arrivi il prossimo lancio di punta di Android, la serie Samsung Galaxy S23, e l’entusiasmo sta crescendo. Abbiamo già sentito speculazioni sui miglioramenti della batteria e sulla tecnologia della fotocamera, e le prossime specifiche che emergeranno riguardano i colori in cui sarebbero disponibili i telefoni e non siamo sicuri che ci piaccia quello che stiamo ascoltando.

Secondo Ross Young, la serie Galaxy S23 sarebbe inizialmente disponibile in quattro colori: beige, nero, verde e rosa chiaro. L’S22 verde è uno dei preferiti dagli utenti, quindi sarebbe bello vederlo tornare per l’S23. Il nero è abbastanza comune tra gli smartphone di tutte le aziende e Samsung non è estranea a fornirlo, ma non vediamo una colorazione bianca abbinata, come il Phantom White che abbiamo visto sull’S22. Quando si tratta di neutri più chiari, il bianco può essere sostituito con una tinta beige.

Galaxy S23 si prepara al debutto

Con il Galaxy Z Fold 4, Samsung ha tentato di offrire uno smartphone beige, con la scocca giallastra abbinata a una cornice dorata scintillante. Se il produttore adotta lo stesso aspetto sull’S23, potrebbe essere una decisione controversa – non siamo ancora sicuri di come ci sentiamo al riguardo – e potremmo facilmente vedere i clienti lamentarsi dell’assenza di un bianco puro di base.

Forse la buona notizia è che non abbiamo ancora molta fiducia in questa affermazione: è troppo presto per parlare di colori con certezza. È possibile che questa lista sia sbagliata o semplicemente incompleta? Non escludiamo il potenziale di ulteriori tonalità popolari, come il bianco e il viola bora, che appaiono sul Galaxy S23. Anche se non li vediamo al lancio, Samsung di solito aggiunge colori aggiuntivi pochi mesi dopo il rilascio di un nuovo telefono, assicurando che i clienti abbiano molte alternative.

Qualunque sia il colore, il Galaxy S23 sembra essere sulla buona strada per succedere al Galaxy S22 come uno dei migliori telefoni Android sul mercato.