Apple ha affermato oggi che artisti e band possono ora personalizzare la pagina del proprio profilo di Apple Music con una biografia personalizzata, posizione, data di nascita o anno stabilito e altro ancora. Su Apple Music, gli artisti ora possono aggiungere rapidamente parole alle loro tracce.

In un comunicato inviato via email, Apple ha fornito ulteriori informazioni sulle possibilità di personalizzazione e altre nuove funzionalità introdotte nella piattaforma Apple Music. L’immagine e la personalità sono essenziali per entrare in contatto con i fan e attirare nuovi ascoltatori. La nuova funzione Profilo artista consente ai musicisti di gestire i propri account Apple Music e di comunicare ai fan con parole proprie.

Apple sta aggiornando il suo servizio

Gli artisti possono creare una biografia personalizzata rispondendo a una serie di brevi domande sul proprio profilo artista di Apple Music. Gli artisti possono inoltre includere la loro città natale (o luogo di origine per le band), anno di nascita (o anno stabilito per le band) e identificare i membri della band, i collaboratori, le ispirazioni e i pronomi, se lo desiderano.

I testi si sono evoluti in una componente essenziale dell’esperienza di ascolto. Gli artisti possono ora includere i testi delle canzoni insieme alla loro musica su Apple Music, consentendo agli ascoltatori di leggere le parole dietro i ritmi. È semplice come copiare e incollare testi preparati per aggiungere testi.

Apple Music for Artists è accessibile a tutti gli artisti di Apple Music e fornisce statistiche come il numero di stream ottenuti da un brano o un album, ascoltatori giornalieri medi, vendite di iTunes Store, dati Shazam e altro ancora. Gli artisti possono creare un account gratuito su artisti.apple.com.

Alcuni utenti potrebbero ricordare il social network di breve durata di Apple Ping, che ha debuttato nel 2010 e ha consentito agli utenti di seguire i loro musicisti preferiti su iTunes. Tuttavia, i siti degli artisti personalizzati attualmente in fase di rilascio avranno una portata molto più limitata.