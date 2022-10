Il lancio di Overwatch 2 ha incontrato un altro ostacolo. Questa volta, i giocatori segnalano un problema tecnico che li induce ad acquistare cose non rimborsabili come skin utilizzando denaro di gioco. Nel subreddit di Overwatch, il membro di Reddit Dracyoshi ha offerto una spiegazione dettagliata del problema tecnico. In sostanza, il gioco sembra continuare a registrare gli input da tastiera mentre le persone conversano. Le persone che stanno solo parlando con gli amici nella Galleria degli Eroi potrebbero premere erroneamente le sequenze di tasti che si traducono nell’acquisto di una skin. Dracyoshi ha acquistato inavvertitamente una skin di plutonio per 300 crediti legacy.

Questo problema è stato relativamente lieve poiché ha avuto un impatto solo su 300 crediti legacy, ma altre risposte del forum hanno citato situazioni più gravi. Il commentatore più recente ha affermato di aver sbloccato involontariamente la skin leggendaria di Kiriko per 1900 crediti. Le monete Overwatch sono i nuovi soldi e 1.000 monete costano circa 10 euro, quindi se convertiamo quel costo, questo utente ha involontariamente pagato 19 euro per la skin Kiriko.

Overwatch 2, continuano i problemi dal lancio

Sfortunatamente, tutte queste vendite sono definitive. Quando Dracyoshi ha contattato l’assistenza Blizzard, un rappresentante ha affermato di non essere in grado di fornire rimborsi o compensi per gli sblocchi ottenuti utilizzando denaro di gioco. ‘Tutti questi sblocchi sono progettati per essere permanenti’, ha affermato il supporto. Per il momento, gli utenti devono fornire commenti tramite i forum del gioco.

Overwatch 2 è stato pubblicato martedì da Blizzard Entertainment e da allora non sono mancati i problemi. Sono stati registrati lunghi tempi di attesa e guasti del server; i giocatori hanno segnalato di essere stati disconnessi dai giochi e, in alcune circostanze, i progressi e le cose dei giocatori non sono stati trasferiti dal gioco originale.