Acer Swift Edge è il nuovo laptop del produttore che in queste ore sta facendo il proprio debutto a livello globale. L’obiettivo del brand è quello di lanciarlo sul mercato come il portatile con schermo OLED da 16 pollici più leggero al mondo.

Nonostante la leggerezza, il laptop si configura come un vero e proprio device top di gamma considerando le caratteristiche tecniche. Il display, come precedentemente indicato, è un OLED da 16 pollici con una risoluzione da 4K. Il pannello copre il 92% della superficie con una luminosità massima di 500 nits.

Il nuovo Acer Swift Edge è un device pensato per la produttività e lo conferma la copertura al 100% della gamma colore DCI-P3. Il pannello, inoltre, può vantare le certificazioni VESA DisplayHDR True Black 500 e TUV Rheinland Eyesafe.

Acer Swift Edge è un laptop di fascia altissima con un display OLED da 16 pollici ed è pensato per la massima portabilità

Andando a guardare il processore montato sul laptop, troviamo gli AMD Ryzen PRO e in particolare le CPU della serie Ryzen 6000 con GPU AMD Radeon integrata. La memoria RAM arriva a 32GB LPDDR5 ed è presente un SSD da 1TB. Per quanto riguarda la sicurezza, Acer ha scelto di equipaggiare il processore Microsoft Pluton per proteggere il device dagli attacchi informatici.

Il design di Swift Edge è ottimizzato per privilegiare la portabilità e la leggerezza. Gli ingegneri hanno lavorato per realizzare una scocca in alluminio il 20% più leggera ma due volte più resistente rispetto al normale alluminio. Questa combinazione di elementi permette di mantenere il peso molto basso, appena 1,16 kg, nonostante l’hardware sia da top di gamma.

La tastiera retroilluminata, la telecamera FHD e il sensore di impronte digitali rendono estremamente versatile il laptop per tutte le situazioni di smart working. Le dotazioni tecniche includono due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, una porta HDMI 2.1, jack per le cuffie e ovviamente WiFi-6E e Bluetooth.

Il prezzo di lancio è fissato a 1.499 dollari per il mercato Nord Americano. Per quello Europeo non ci sono ancora dettagli ma ne sapremo di più a breve.