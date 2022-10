Sta facendo davvero molto discutere, sopratutto in questo periodo, il tema Ora Solare, ovvero la proposta che vedrebbe l’abolizione del cambio ora, in programma il 30 ottobre 2022.

Come ormai ben sapete, il costo dell’energia ha raggiunto livelli mai visti prima, per questo motivo ognuno di noi sta adottando contromisure, entro i limiti del possibile, per arginare il costo finale delle bollette di gas e corrente.

Tra le proposte che lo Stato potrebbe attuare, troviamo l’abolizione dell’Ora Solare, ovvero il cambio ora che l’ultimo weekend del mese di Ottobre ogni anno mettiamo in atto.

Ora Solare: perché dovremmo abolirla?

Il motivo per cui dovremmo abolire l’ora solare è semplice, anticipando di un’ora il tramonto, ci ritroviamo a vivere un’ora in più di buio, con conseguente incremento del consumo dell’energia e delle bollette.

La scelta di abolirla potrebbe essere sensata, proprio perché si avrebbe un’ora di buio in più alla mattina presto, ma confrontando il quantitativo di gente attiva nel medesimo periodo, è chiaramente maggiore alle 18, piuttosto che alle 6 di mattina.

Tutto è nelle mani del Governo, al giorno d’oggi infatti il Consiglio Europeo non può fare nulla in merito, in quanto già i membri hanno discusso in passato, senza trovare una soluzione in comune accordo (come in Francia o nei paesi del nord Europa), di conseguenza la decisione finale è stata posta nelle mani dei Governi locali.

Al momento non possiamo sapere cosa accadrà, il tempo stringe, il cambio ora dovrebbe avvenire il 30 ottobre 2022, e considerato che il Governo si deve ancora insediare, siamo pessimisti.