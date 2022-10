Con il debutto dell’iPhone 8 c’è stato un prima e dopo il Face ID per l’azienda. Apple adotta ormai da anni il riconoscimento facciale per sbloccare il dispositivo – e non solo. Google propone Face Unlock per Pixel 7 e 7 Pro ma non regge minimamente il confronto.

Google (e in generale tutto l’ecosistema Android) è stato generalmente più riluttante verso il riconoscimento facciale per una serie di motivi, ma è ugualmente sceso a compromessi per il sistema con impronte digitali, ormai obsoleto sui dispositivi Apple più recenti. Tuttavia, con Google Pixel 7 e 7 Pro, l’azienda ha deciso di avvicinarsi al mondo del riconoscimento facciale e portarlo finalmente anche sui propri smartphone.

Face Unlock vs Face ID: i sistemi adottati da Google e Apple a confronto

Come dice Google stessa, la modalità di autenticazione con Face Unlock si basa sui “modelli avanzati di machine learning” dell’azienda. Tuttavia, questi sistemi basati sul riconoscimento facciale sono stati ingannati in passato e Google ha smesso di investire nell’accuratezza del sistema nel suo complesso. Per questo ha deciso di introdurre Face Unlock m senza rinunciare alle impronte digitali.

I possessori di Pixel 7 e 7 Pro potranno fare affidamento sul viso o sulle impronte digitali per sbloccare il dispositivo. Non esiste uno speciale sistema ibrido o a due fattori per sbloccarli, solo un’abbondanza di opzioni biometriche. Google ha confermato che la sua funzione Face Unlock è solo per la schermata di blocco e non supera la soglia biometrica necessaria per sbloccare app come gestori di password o per autenticare pagamenti, come la sua controparte – Apple – consente di fare da anni.