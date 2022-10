Dopo l’attesa durata già qualche mese, Google conferma il debutto dei nuovi Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro. La nuova linea di smartphone arriverà ufficialmente anche in Italia nei prossimi giorni e sarà in vendita dal 13 ottobre.

I due modelli della nuova linea di dispositivi Google Pixel richiamano molto i rispettivi predecessori, soprattutto per il design, ma presentano importanti novità. Entrambi dispongono di una scocca rivisitata e sono dotati di un comparto fotografico migliorato. Molto interessante anche l’impegno dell’azienda per garantire massima sicurezza e tutela della privacy. Fotocamera e sicurezza dell’utente sono i due punti chiave di questa gamma.

Il nuovo Pixel 7 risulta molto compatto alla vista, con un display grande 6,3 pollici e cornici notevolmente ridotte. La finitura del modello è in alluminio opaco e le colorazioni disponibili sono tre: bianco ghiaccio, verde cedro e nero ossidiana. La variante Pro del Google Pixel 7 presenta un display leggermente più ampio, di circa 6,7 pollici. Finitura e colorazioni sono le stesse, ad eccezione della versione verde cedro che in questo caso è di un grigio verde.

Google Pixel 7 e Pixel 7 Pro arrivano anche in Italia, tutti i dettagli sulla nuova linea dell’azienda

La fotocamera di cui è munito il Pixel 7 monta due obiettivi, uno da 50 MP e l’altro da 12 MP, cui si aggiunge un ulteriore sensore di 48 MP nella variante Pro. Per entrambi la fotocamera frontale è di 10,8 MP. La nuova linea di Google Pixel 7 vanta Android 13 con processore Tensor G2 di nuova generazione. Questo processore garantisce un’integrazione migliore con l’intelligenza artificiale per adattare prestazioni più elevate ai diversi casi d’uso. Tutto a favore della batteria.

Presente anche il chip di sicurezza Titan M2, che secondo quanto detto da Google “rende il telefono più resistente agli attacchi esterni”. Nel corso dell’anno corrente, Pixel 7 e Pixel 7 Pro riceveranno anche la vpn di Google One senza costi aggiuntivi. Un ulteriore passo in avanti per proteggere le attività web degli utenti, nascondendo gli indirizzi dei dispositivi sia durante l’uso delle applicazioni che durante la navigazione. Pixel 7 e Pixel 7 Pro sono inoltre dotati dello sblocco con il volto dell’utente. I nuovi smartphone saranno in vendita dal 13 ottobre a partire da 649 euro per la versione base e 899 per quella Pro.