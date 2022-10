Lidl è folle con offerte al 70% di sconto solo oggi: distrutta Unieuro

Davvero difficile sarà anche questa volta mostrare concorrenza al cospetto di Lidl, vero colosso nel mondo dei supermercati. L’ultimo periodo è stato caratterizzato da sconti eccezionali che non hanno riguardato solo il cibo, ma anche gli elettrodomestici, proposti a prezzi davvero esagerati rispetto agli altri grandi magazzini che non riescono a tenere il passo.

Lidl distrugge la concorrenza proponendo delle offerte spaziali all’interno del suo volantino di ottobre, ecco i prezzi precisi

L’ultimo periodo di Lidl avvisto l’azienda specializzarsi particolarmente con alcune proposte che riguardano il mondo degli elettrodomestici. Questi vengono offerti anche questa volta a prezzi molto più bassi rispetto al normale, come ad esempio nel caso dell’ultimo volantino messo in circolo e che scadrà tra alcuni giorni.

Qui è possibile trovare in prima battuta un oggetto davvero fondamentale all’interno di ogni abitazione, il quale svolge due funzioni. Stiamo parlando del tagliacarne/passapomodoro. Tale elettrodomestico mette a disposizione tutta la sua potenza da 350 W per un totale di 49 €, prezzo in sconto.

Passando avanti, ci sono delle soluzioni davvero interessanti, come ad esempio la friggitrice ad aria proposta da Termozeta con capienza di 3,5 litri che può risultare molto utile visti i suoi molteplici utilizzi. Il prezzo è davvero interessante, solo 79 €.

In seguito non può passare in ultimo piano il forno a microonde proposto dal celebre marchio di concorrenza denominato Silvercrest. La capienza del forno in questione è di addirittura 17 litri, per un prezzo totale di 59 €. Nel caso in cui doveste avere qualsiasi tipo di problema nel funzionamento, ricordate che Lidl offre due anni di garanzia su tutto ciò che si acquista.