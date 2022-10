Lidl è impazzita: le offerte solo oggi al 50% con la tecnologia quasi gratis

Secondo quanto riportato sarà davvero difficile questa volta abbattere un colosso come Lidl che ha deciso di lanciare offerte stupefacenti. Queste sono all’interno del volantino, il quale propone verso la fine degli sconti eccezionali che riguardano soprattutto l’ambiente domestico. Diverse offerte sono state in grado di battere la tecnologia proposta da altri colossi del mondo dei supermercati, i quali questa volta potranno fare ben poco. Ricordiamo che la grande qualità del marchio sta stupendo davvero tutti, anche quelli che in passato erano più scettici.

Lidl propone una vasta scelta all’interno del mondo degli elettrodomestici: ecco i migliori prezzi del volantino

Lidl infatti nell’ultimo periodo si è specializzata soprattutto per le proposte che riguardano gli elettrodomestici, i quali vengono forniti ad un prezzo estremamente basso.

In primo luogo ecco un oggetto che svolge duplice funzione, ovvero quella di tagliacarne o passapomodoro. Si tratta di un elettrodomestico con una grande potenza: 350W. Il prezzo è di 49 euro al pubblico. Non può passare poi in osservato sul volantino di Lidl uno degli oggetti più utilizzati ultimamente nelle case degli italiani. Stiamo parlando di una friggitrice ad aria Termozeta con la capienza di 3,5 litri, la quale di certo sarà molto utile. Il prezzo in questo caso è di 79 euro.

Chiude il tutto un forno a microonde, il quale viene proposto dal marchio Silvercrest a soli 59 euro con una capienza di ben 17 litri.

Avete paura che tutto ciò possa avere dei problemi? State tranquilli perché Lidl offre una garanzia di due anni su tutti i prodotti che acquistate presso i suoi Store.