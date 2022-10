Sony ha recentemente annunciato il lancio di PlayStation Stars, un nuovo programma fedeltà disponibile per i fan. Durante il suo annuncio iniziale, ha annunciato che sarebbe stato lanciato prima in Giappone, seguito da una versione nordamericana ed europea.

Ma prima di poter iniziare a guadagnare punti e raccogliere gadget in PlayStation Stars, dovrai iscriverti al programma. Ci sono un paio di modi per registrarsi, ma il più semplice è assicurarsi di scaricare l’app PlayStation sul tuo dispositivo iOS o Android.

Una volta scaricato, accederai al tuo account PlayStation e bisognerà cercare la piccola icona che assomiglia al logo PlayStation a forma di stella con una scia intorno.

Tocca questa icona, leggi i termini e accettali per partecipare al programma PlayStation Stars. Poiché il programma è appena stato avviato, è possibile che venga visualizzato un errore durante la registrazione: diversi utenti hanno segnalato di aver ricevuto un errore durante l’accettazione dei termini. Se ciò accade, continua semplicemente a provare ad entrare nel programma.

Una volta entrato nel programma PlayStation Stars, potrai sfruttare diverse campagne per guadagnare collezionabili e premi. Sony deve ancora dire esattamente quali tipi di premi intende offrire, ma ha affermato che ne aggiungerà altri in futuro. Per ora, puoi almeno contare su una sorta di oggetti da collezione digitali che puoi mostrare sul tuo account PlayStation.

Ecco come funziona il sistema a premi

Potrai anche guadagnare diversi traguardi e livelli acquistando giochi come The Last of Us Part 1 e altri disponibili sul PlayStation Store. Sony afferma che il sistema di livelli offre anche diversi vantaggi.

Ad esempio, il livello 2 di PlayStation Stars ti garantirà l’accesso a un oggetto da collezione celebrativo e l’accesso a tutti gli oggetti da collezione disponibili con il livello 1. Da lì, puoi continuare a salire di livello acquistando più giochi, guadagnando trofei e prendendo parte a diverse campagne.

Lo schema di livellamento sembra essere legato direttamente a queste pietre miliari invece di guadagnare semplicemente esperienza come potresti fare in un videogioco. Ciò dovrebbe, almeno, rendere più facile per alcuni utenti salire di livello. Sony ha anche affermato che offrirà vantaggi anche per i possessori di PlayStation Plus in futuro.

E, poiché molte delle pietre miliari sono bloccate, assicurati di tenere il passo con i giochi più recenti in uscita a ottobre per vedere cosa vale la pena acquistare.