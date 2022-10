Sebbene Apple abbia in programma di rendere disponibile al pubblico iPadOS 16 entro la fine del mese, i clienti stanno ancora riscontrando una serie di problemi con la funzione Stage Manager appena aggiunta.

Lo sviluppatore Steve Troughton-Smith e il caporedattore di MacStories Federico Viticci hanno evidenziato vari problemi dell’interfaccia utente che continuano a dover affrontare di tanto in tanto durante l’utilizzo di Stage Manager nella versione beta più recente di iPadOS 16, che è stata lanciata all’inizio di questa settimana. Questi problemi includono la scomparsa del dock durante la rotazione dell’iPad, il mancato ridimensionamento del contenuto quando una finestra viene ridimensionata, l’input da tastiera che non si registra in alcune app e altro ancora.

iPadOS 16 sta per arrivare

Durante il mese di agosto, Viticci ha espresso il suo disaccordo con la strategia “fondamentalmente sbagliata” di Apple in merito a Stage Manager. La funzionalità è stata perfezionata nelle settimane successive, ma dalla versione beta più recente è evidente che esistono ancora numerosi problemi anche con l’avvicinarsi del rilascio di iPadOS 16.

Apple ha appena reso disponibile Stage Manager solo per i precedenti modelli di iPad Pro con CPU A12X e A12Z prodotti nel 2018 e nel 2020. Tuttavia, questi dispositivi non supportano display esterni, quindi Stage Manager può essere utilizzato solo per mostrare fino a quattro applicazioni su il display integrato di questi modelli. Inoltre, Apple non inizierà a supportare display esterni per i modelli di iPad dotati di processore M1 fino alla fine di quest’anno.

Con Stage Manager, gli utenti hanno la possibilità di ottimizzare la loro esperienza multitasking aprendo fino a quattro applicazioni contemporaneamente sul display dei loro iPad in finestre sovrapposte. È anche possibile mantenere le finestre in primo piano e al centro utilizzando una versione modificata di Stage Manager disponibile per macOS Ventura.