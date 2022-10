Apple ha ora introdotto la tanto attesa seconda generazione delle sue cuffie wireless AirPods Pro 2. Tuttavia, in modo simile alla serie iPhone 14, sembra che i nuovi auricolari stiano riscontrando subito problemi e gli utenti si stanno lamentando online.

Alcuni consumatori hanno segnalato un problema nell’app ‘Dov’è’ che causa la visualizzazione di avvisi di sostituzione della batteria. Quando la batteria degli auricolari AirPods Pro o della custodia di ricarica MagSafe si scarica, influisce sui dispositivi vicini. Per chi non lo sapesse, AirPods Pro 2 offre funzionalità ‘Trova il mio iPhone’ migliorate con il suo chip U1 per la ricerca di precisione, oltre a condividere i livelli della batteria in ogni momento.

AirPods Pro 2 sono le ultime arrivate in casa Apple

Di conseguenza, la funzionalità aggiuntiva degli AirPods Pro di seconda generazione è molto probabilmente la radice di questo nuovo difetto. I clienti dovrebbero ‘sostituire la batteria a breve’, secondo l’avviso. Sebbene la sostituzione delle batterie di AirPods Pro sia tecnicamente impossibile, il dispositivo può essere caricato. In altre parole, poiché gli elementi sono semplicemente indicati come ‘sinistra’, ‘destra’ e ‘case’, gli utenti che riscontrano questo problema potrebbero non essere consapevoli del fatto che il messaggio è per AirPods Pro 2.

In particolare, le notifiche sembrano essere le stesse utilizzate per l’AirTag quando la sua batteria CR2032 sta raggiungendo la fine della sua vita e deve essere sostituita. Cioè, c’è la possibilità che l’app Trova la mia possa confondere AirPods Pro 2 con lo smart tracker AirTag. Di conseguenza, i clienti non devono temere che i loro nuovi AirPods Pro di seconda generazione siano difettosi.