Euronics non finisce mai di stupire, in un momento storico in cui si credeva effettivamente avesse poco da dire, l’azienda ha sfornato una campagna promozionale davvero incredibile, arricchita con i migliori prezzi degli ultimi mesi, e tantissime occasioni da non lasciarsi sfuggire.

Il volantino riparte da dove si era fermato, ma riesce allo stesso tempo ad estendersi anche verso altre porzioni di utenti in Italia, in altre parole gli acquisti possono essere completati ovunque sul territorio, senza differenze territoriali di alcun tipo. Per una volta, quindi, la campagna elencata nell’articolo è da considerarsi con validità globale in Italia.

Euronics: risparmiate al massimo con il nuovo volantino

Il meccanismo che regola il volantino corrente, ricordiamo essere intitolato Magnifici Tech, non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere. In primis l’utente deve ricorrere all’acquisto di uno o più prodotti, andando complessivamente a spendere una cifra superiore ai 599 euro.

Fatto questo potrà decidere di aggiungere un secondo prodotto, raggiungendo tre differenti fasce di prezzo: 49 euro (si trovano un televisore ed una lavapavimenti Hoover), 99 euro (qui si sale verso le Apple Airpods di terza generazione o una scopa di Samsung), per finire con la fascia da 199 euro (la più fornita, con Nintendo Switch, notebook, televisori, lavatrici, robot aspirapolvere e altro).

Il secondo acquisto, ad un prezzo scontato, prevede la consegna immediata del prodotto, non sarà necessario attendere più del dovuto per riceverlo.