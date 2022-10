Energia senza limiti assurda: ecco il trucco economico per non pagare le bollette

Il periodo attuale per quanto riguarda l’energia non è di certo florido come in tanti speravano. Si sta parlando tantissimo delle conseguenze che purtroppo l’Italia, così come l’intera Europa, dovranno subire in seguito al conflitto che sta avendo luogo tra Russia e Ucraina nell’est del continente. Ovviamente ci sono già state le prime ripercussioni diversi mesi fa, con l’aumento dei prezzi del carburante ma anche di tantissimi altri beni di prima necessità.

Tornando all’energia, il gas è stato ufficialmente chiuso per quanto riguarda le condotte russe e proprio per questo motivo potrebbero esserci problematiche di aumento di prezzi. Proprio per questo moltissime persone come sarebbe stato testimoniato, avrebbero deciso di ricorrere ad alcuni trucchi. L’unica volontà è quella di risparmiare sulle bollette dell’elettricità, le quali in alcuni casi avrebbero triplicato anche il loro costo. Proprio per tale motivo quindi si sta provando a risparmiare in ogni modo e soprattutto ad evitare di sovraccaricare il proprio impianto elettrico.

Energia senza limiti con un trucco: basta acquistare un generatore di ultima generazione in grado di sostenere qualsiasi cosa

Uno dei metodi per risparmiare certamente sulla bolletta dell’elettricità è quello di acquistare un nuovo generatore. Stiamo parlando di soluzioni dotate di spine per la corrente e soprattutto di presa USB per collegarvi qualsiasi oggetto.

Jackery è una delle aziende leader nel settore che offre la soluzione Explorer, un generatore dalle dimensioni compatte in grado di incamerare energia e distribuirla per un totale di 1000W. Per ricaricare il generatore senza influire sulla corrente elettrica, dovrete semplicemente acquistare anche il pannello solare che l’azienda offre. In questo modo lo ricaricherete con la luce del sole e potete utilizzarlo per alimentare anche degli elettrodomestici.