Energia senza limiti: la favola esiste davvero, bollette dimezzate col trucco gratis

Tutte le tecniche o quasi che trovate sul web in merito all’accumulo di energia elettrica gratuita e senza limiti sono solo delle bufale.

Esisterebbero però dei metodi molto interessanti che effettivamente avrebbero prodotto effetti positivi stando alle testimonianze delle persone.

Energia senza limiti: potrebbe essere arrivata una soluzione per moltissime persone

Ad attestare che tale soluzione potrebbe essere effettivamente buona sotto tutti i punti di vista, sarebbe l’aumento delle vendite. Stiamo parlando di un dispositivo prodotto da un’azienda nota nel mondo dei generatori elettrici: si tratta di un nuovo generatore denominato Explorer, il quale viene prodotto da Jackery.

Come potete notare sul sito ufficiale, questo dispositivo si distingue per il suo design totalmente rinnovato rispetto ad un generatore usuale. Al suo interno ci sono infatti degli attacchi per le spine convenzionali ma anche per le porte USB, in modo da potervi collegare qualsiasi cosa. La domanda però sorge spontanea: un generatore non va ricaricato con la corrente elettrica?

Esatto, questo può essere caricato anche con la corrente elettrica ma in questo caso per ottenere energia gratis ci sarà un metodo. L’azienda offre infatti anche un pannello solare di dimensioni ridotte che potrete collegare direttamente al generatore. Durante la giornata dunque raccoglierete l’energia del sole e la trasformerete in energia elettrica, così da collegare al generatore stesso tutto quello che desidererete entro i limiti preposti.

Il prezzo del generatore si aggira intorno ai 986 € e a quanto pare soprattutto in Germania ci sarebbe stato un boom di acquisti proprio per paura della crisi energetica.