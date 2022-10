L’operatore PosteMobile ha recentemente prorogato la propria offerta denominata Casa a meno di 15 euro al mese. Per una buona parte del mese di ottobre rimangono quindi disponibili le offerte PosteMobile Casa, Casa Facile e Casa Internet.

In questo modo, salvo ulteriori proroghe o cambiamenti, le offerte risultano adesso disponibili per qualche settimana aggiuntiva, nello specifico fino in data 22 Ottobre 2022. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

PosteMobile proroga le offerte Casa

Cominciando con l’offerta standard PosteMobile Casa, proposta al costo di 19,90 euro al mese, in questo caso è previsto il solo telefono fisso con chiamate illimitate, valide verso numeri nazionali sia di rete fissa che di rete mobile senza scatto alla risposta. Con questa offerta, sia il contributo di attivazione che il costo di consegna e prima installazione risultano gratuiti in promo.

Si continua poi con PosteMobile Casa Facile, proposta al costo di 14,90 euro al mese e composta anch’essa dal solo telefono fisso con chiamate illimitate, in questo caso valide esclusivamente verso numeri nazionali di rete fissa, senza scatto alla risposta. Ad ogni modo, il contributo di attivazione risulta pari a 29 euro una tantum, mentre il costo di consegna e installazione è gratuito anche in questo caso.

Per quanto riguarda infine PosteMobile Casa Internet, proposta al costo di 26,90 euro al mese, in questo caso oltre a chiamate illimitate verso numeri nazionali sia di rete fissa che di rete mobile, il cliente ottiene anche un modem Wi-Fi con connessione illimitata fino in 4G+. Il contributo di attivazione è pari a 59 euro una tantum, mentre il costo di consegna e installazione risulta sempre gratuito in promo. Per scoprire tutti gli altri dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.