I nuovi Apple AirPods Pro 2 ci hanno lasciato abbastanza soddisfatti e gran parte di ciò può essere dovuto alla tecnologia Adaptive Transparency che forniscono. Ora, sembra che la stessa funzionalità possa essere assegnata sia all’originale Apple AirPods Pro che al più recente AirPods Pro 2.

Secondo un post su Reddit, la versione beta più recente di iOS 16.1 ha un interruttore software per Adaptive Transparency compatibile con AirPods Pro di prima generazione. Anche se Apple non ha commentato ufficialmente la questione e la funzionalità è ancora in fase di test, sembra che l’aggiornamento verrà rilasciato nel prossimo futuro.

Apple sta escogitando qualche sorpresa

Mentre gli auricolari sono nell’orecchio, la consueta modalità di trasparenza su AirPods Pro fa uno sforzo per imitare correttamente i suoni che provengono dall’esterno. Ciò continua a verificarsi anche quando è selezionata l’opzione adattiva, ma con suoni molto forti (quelli con un livello di decibel di 85 o più) resi meno udibili.

Apple ha dotato la seconda generazione di AirPods Pro di un processore H2 migliorato, che è responsabile di eseguire tutti i calcoli essenziali necessari per il corretto funzionamento di Adaptive Transparency. Non è ancora noto come si comporterà il chip H1 utilizzato nella prima generazione di AirPods Pro.

È ipotizzabile che Apple abbia rivisto e ottimizzato gli algoritmi necessari per adattarsi al chip H1, ed è anche possibile che la funzionalità non funzioni con la stessa efficacia sugli auricolari di prima generazione come sugli auricolari di seconda generazione. Entrambe queste possibilità sono fattibili.

Sembra, in base alle segnalazioni degli utenti, che Adaptive Transparency funzioni perfettamente sulla prima generazione di AirPods Pro, ma nessuno ha ancora effettuato un confronto completo con il modello 2022 degli auricolari, pertanto questa informazione non è disponibile. È importante notare che oltre alla versione beta di iOS, è necessario caricare anche il firmware beta per AirPods Pro affinché la funzionalità si manifesti.