In un video unboxing, l’intero design del tanto atteso tablet Redmi Pad è stato mostrato prima della sua introduzione ufficiale. Xiaomi si sta preparando per il suo evento di lancio in India il 4 ottobre. Al prossimo evento, Xiaomi presenterà il suo nuovo tablet Redmi Pad.

Tuttavia, importanti informazioni riguardanti il ​​design, le specifiche e i prezzi del tablet sono già trapelate online. Un video di unboxing è ora emerso su Internet. Il video ci offre il nostro primo assaggio del design generale del tablet Redmi Pad. Il Redmi Pad è noto come il primo tablet Android dell’azienda.

Redmi Pad si prepara al debutto

Finora ci sono state diverse voci sull’imminente tablet Redmi. Secondo alcune fonti, sarà alimentato da una CPU MediaTek Helio G99 e presumibilmente includerà anche un display da 10,6 pollici e quattro altoparlanti Dolby Atmos. L’enorme display del prossimo tablet sembra presentare cornici simmetriche. In modalità orizzontale, la fotocamera selfie sarà alloggiata nella cornice superiore. Inoltre, il device ha un design unibody con una singola fotocamera sul retro. Sul bordo superiore, ci sono due altoparlanti e il pulsante di accensione.

Tra gli altoparlanti è riportato il logo Dolby Atmos, di conseguenza, è lecito dedurre che il Redmi Pad supporterà Dolby Atmos. Insieme al connettore di tipo C, il tablet ha un altro set di altoparlanti nella parte inferiore. I controlli del volume si trovano sul lato destro. Infine, sul lato destro, è presente uno slot per schede microSD.

Inoltre, secondo il video, il Redmi Pad sarebbe dotato di 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Redmi includerà nella confezione anche un adattatore per la ricarica rapida da 22,5 W. Inoltre, il pacchetto di vendita includerà un connettore da USB Type-A a Type-C. La confezione al dettaglio indica anche che il tablet avrebbe un display da 10,61 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Secondo MySmartPrice, il tablet avrebbe molto probabilmente una batteria da 8.000 mAh e sarà alimentato da una CPU MediaTek Helio G99.