Le novità e gli aggiornamenti legati a WhatsApp tengono banco nel corso di queste settimane. Molti utenti stanno ricevendo una serie di novità legate alla chat di messaggistica istantanea. I principali cambiamenti per il servizio hanno previsto interessanti tool per le reaction, per le note vocali ed ora anche per le videochiamate.

WhatsApp, sino a 32 partecipanti per le videochiamate

L’obiettivo principale degli sviluppatori di WhatsApp è quello di tenere ben chiare le distanze tra il servizio e le altre piazze virtuali di messaggistica. Per accontentare le sempre più pressanti richieste da parte del pubblico, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso ora di estendere il numero dei partecipanti ad una videochiamata, spostando questo sino a 32 persone in contemporanea.

L’idea di questo upgrade nasce dal desiderio di WhatsApp di rendere sempre più costruttive le sue videochiamate. Nel corso di questi ultimi mesi, la piattaforma di messaggistica, ha dovuto affrontare la concorrenza spietata di servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet, servizi che hanno incentrato gran parte delle loro fortune sulle attività a distanza, con smart working e la didattica online.

Il roll out di quest’aggiornamento è già in fase avanzata su iPhone e sugli smartphone Android di ultima generazione. In seguito al lancio di questo upgrade, gli sviluppatori di WhatsApp guarderanno anche oltre con prospettive per il futuro a breve termine.

Lo step successivo in casa WhatsApp sarà quello inerente alla condivisione di spazi di lavoro in rete. Le tempistiche per il roll out, però, in questo caso potrebbero essere irrimediabilmente più lunghi.