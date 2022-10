TIM Wonder Five: 100GB disponibili in 5G con tutto senza limiti, distrutta Vodafone

Secondo quanto detto ultimamente, TIM avrebbe avviato una campagna dedicata a tutti i rientri. Diverse persone sarebbero state contattate in privato con lo scopo di riportarle verso il loro gestore di un tempo, quello che mai avrebbero abbandonato se non fossero saliti i prezzi delle offerte mensili.

TIM adesso però vuole dimostrare che la convenienza fa ancora parte dei suoi piani, insieme a tanta abbondanza di contenuti ma soprattutto a tanta qualità che i gestori virtuali non possono offrire.

TIM offre a diversi utenti un rientro con due promozioni molto simili: ecco perché cosa variano tra loro e quanto costano ogni mese

Proprio per tale motivazione, le chiamate private sarebbero partite in massa verso i vecchi utenti, i quali in alcuni casi avrebbero ricevuto anche un SMS con una proposta di rientro. Le soluzioni propinate al pubblico sono due, molto simili tra loro ma che si differenziano per un aspetto in particolare.

Il nome dell’offerta è TIM Wonder Five, promozione che include al suo interno tutto quello che serve per non restare mai scarichi.

Ci sono infatti 70 giga per navigare sul web in connessione 4G ogni mese senza limiti con minuti senza limiti verso qualsiasi gestore sia fisso che mobile. Il prezzo dell’offerta è di 7,99 € al mese, senza rimodulazioni per il futuro secondo quanto comunicato da TIM.

Ci sono però coloro che nella loro zona riescono a ricevere una qualità ancora maggiore grazie alla presenza del 5G. Per aggiungerlo bisognerà scegliere semplicemente l’altra variante dell’offerta, quella da 9,99 € al mese. Ora tocca a voi: qualora doveste ricevere un messaggio dal gestore, pensateci molto bene.