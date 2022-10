MediaWorld sa come invogliare i consumatori a risparmiare molto più di quanto avreste mai pensato, o immaginato, infatti proprio in questi giorni ha reso disponibile un volantino ricchissimo di prezzi da non credere.

Se a questo punto foste interessati ad acquistare presso i negozi di casa Mediaworld, dovete comunque sapere che gli ordini possono essere completati senza difficoltà anche sul sito ufficiale, in questo modo sarà possibile scegliere la merce stando comodamente seduti sul divano di casa propria, ricevendola però previo il pagamento di un piccolo contributo aggiuntivo (le cosiddette spese di spedizione).

MediaWorld: ecco le nuove offerte da non perdere

Innumerevoli prodotti sono in forte promozione da MediaWorld, in questo modo i clienti possono davvero credere di spendere poco, anche nel momento in cui, ad esempio, si volessero avvicinare alla fascia alta della telefonia mobile.

Tra i modelli da non perdere di vista elenchiamo sicuramente il Galaxy S22+, must have assoluto degli ultimi mesi, in vendita finalmente ad un prezzo complessivamente più abbordabile per la maggior parte di noi, serviranno 899 euro.

Gli utenti che invece fossero alla ricerca di un prodotto Apple, potranno pensare di mettere le mani sul bellissimo iPhone 12, il cui prezzo finale non supera i 739 euro, una cifra di tutto rispetto, sebbene comunque si tratti del modello vecchio di un paio di generazioni.

Infine, sempre nel medesimo volantino, sono disponibili anche numerosi prodotti più economici, citandone alcuni tra i tanti, troviamo Oppo A54s, oppure anche Xiaomi 12 Lite.