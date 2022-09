Unieuro ritaglia una splendida soluzione per tutti gli utenti in Italia, all’interno della medesima campagna promozionale si possono scovare incredibili occasioni e prezzi praticamente mai visti, che riducono di molto la spesa finale che gli utenti devono necessariamente sostenere in fase d’acquisto.

Il risparmio è assolutamente di casa da Unieuro, ma ciò che convince è sopratutto l’ampissima disponibilità sul territorio. Avete capito bene, gli acquisti potranno essere completati recandosi personalmente in un qualsiasi negozio, oppure decidendo di affidarsi direttamente al sito ufficiale, il quale comunque nasconde ottime occasioni, con consegna gratuita presso il domicilio.

Unieuro shock: offerte da pazzi solo oggi

Il nuovo volantino Unieuro intitolato Passione Casa nasconde al proprio interno una buonissima dose di offerte molto speciali, arricchite da prezzi decisamente più bassi, anche sugli smartphone di ultima generazione.

Il focus dell’azienda, a conti fatti, è più che altro rivolto verso la fascia entro i 400 euro di spesa, dove sarà possibile acquistare Oppo A94 a 279 euro, Oppo A96 a 249 euro, Oppo Reno8 Lite a 349 euro, Realme C21Y a 119 euro, Realme 9 a 269 euro, Galaxy A13 a 159 euro, Galaxy A23 a 279 euro, Galaxy A53 a 399 euro, Motorola Moto E20 a 99 euro, Redmi Note 11 a 199 euro, Redmi 10C a 139 euro e simili.

L’unico che abbandona tale fascia di prezzo è sicuramente l’ottimo Xiaomi 12 Lite, la cui richiesta finale comunque non supera i 449 euro. Per scoprire in modo molto più dettagliato ogni sconto, collegatevi al sito.