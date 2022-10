Una delle cose più importanti che devi sapere quando acquisti un’auto usata è se ha subito un incidente stradale. Se l’auto è danneggiata, la sua carrozzeria si indebolisce, il che significa che ogni incidente successivo è molto più pericoloso sia per l’auto che per i passeggeri.

Inoltre, è molto raro che i conducenti investano adeguatamente nelle riparazioni dopo un incidente. Ci sono sempre più casi in cui un’auto viene riparata a buon mercato per poterla vendere.

La possibilità di imbattersi e acquistare un veicolo danneggiato varia in base alla marca e al modello dell’auto. Mentre la maggior parte dei conducenti aspira ad acquistare un’auto affidabile e moderna, i conducenti più giovani e inesperti si concentrano sempre più sulla potenza del motore, sulle prestazioni sportive e sull’aspetto generale dell’auto invece di guardare alla sicurezza.

Questa ricerca si basa su rapporti generati da carVertical. Questa piattaforma fornisce un resoconto dettagliato della storia dell’auto utilizzando il numero di telaio VIN, in base al quale puoi sicuramente ottenere informazioni su ogni incidente, ogni parte danneggiata, nonché il costo della riparazione.

Le 5 auto più danneggiate

Secondo carVertical, la Lexus occupa il primo posto. Le auto di questo marchio sono affidabili e forti, ed è per questo che i conducenti sanno come sopravvalutare le proprie capacità di guida, il che alla fine li porta al disastro. Lo stesso vale per le auto Jaugar e BMW. Ad esempio, l’attuale versione della BMW Serie 3 e della Jaugar XF sono auto relativamente economiche, eppure sono molto agili e veloci.

Al secondo posto c’è Subaru, che mostra chiaramente che anche i sistemi di trazione integrale non possono sempre proteggerti. Certo, chi compra le auto Subaru guida più spesso fuori città.

E poi c’è Dacia, uno dei marchi automobilistici più economici al mondo. Producono auto minimaliste in cui il budget è principalmente preso in considerazione. Proprio per la sua convenienza, Dacia è caratterizzata da una debole potenza, e gli incidenti possono accadere principalmente per incuria.

Le 5 auto danneggiate raramente

Non esiste un marchio automobilistico con una percentuale inferiore perché anche quando accade un incidente, troppo spesso vengono coinvolte più auto.

Fiat produce solo veicoli compatti. I marchi Citroen e Peugeot generalmente forniscono auto a prezzi accessibili con motori che variano tra 100 e 150 cavalli. Caratteristiche come questa non piacciono quasi mai ai conducenti che desiderano una forte accelerazione.