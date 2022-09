GTA 6 potrebbe diventare il gioco più costoso della storia. Un nuovo rapporto ha riportato il suo possibile budget: 2 miliardi di dollari, il che lo rende il più costoso della storia.

Abbiamo passato quasi un decennio con GTA V e GTA Online, quindi la voglia di Rockstar annunciare GTA 6 è più che comprensibile.

Sebbene sia vero che la fuga di notizie di GTA 6 ha suscitato molto scalpore e ha rivelato alcune funzionalità, il titolo di Rockstar è probabilmente uno dei più grandi giochi di sempre.

Un recente rapporto ha rivelato che Take-Two Interactive potrebbe aver stanziato un budget massimo di miliardi per Grand Theft Auto 6.

L’hacker noto come “teapotuberhacker”, a quanto pare, ha parlato con altri hacker e sostiene che l’azienda avrebbe speso fino a 2,5 miliardi di dollari per GTA VI.

Ecco cosa si è scoperto dopo l’hack

Naturalmente, questa è un’enorme quantità di denaro che batterebbe qualsiasi record in termini di budget di sviluppo. Fondamentalmente, GTA VI sarebbe diventato il gioco più costoso della storia e uno dei prodotti di intrattenimento più economici.

Per darvi un’idea dell’entità di questo investimento, GTA V aveva un budget di 265 milioni di dollari all’epoca.

Con oltre 170 milioni di unità vendute, è stato notato all’inizio dell’anno che GTA V aveva registrato 1 miliardo di dollari di fatturato e 6 miliardi di dollari di vendite totali dalla sua uscita nel 2013.

Ovviamente, il budget di GTA VI non è un’informazione confermata al 100%, quindi nulla può essere dato come qualcosa di sicuro e ufficiale. Sicuramente ci vorranno alcuni anni per sapere quanto è costato GTA 6 dopo questo hack di massa.

Nel frattempo, la telenovela continua a causa della fuga di notizie. Rockstar sembra proteggersi dopo la fuga di notizie di GTA 6 alla ricerca di un analista di ricerca. Inoltre, l’adolescente che avrebbe fatto trapelare tutto è già stato arrestato e accusato dalla polizia.