Di recente, Apple ha rilasciato la nuova versione iOS 16 per iPhone. L’aggiornamento offre molte opzioni di personalizzazione per gli utenti: ora si può persino personalizzare la schermata di blocco dell’iPhone. Nel frattempo, c’è una funzionalità che è diventata virale e che è comparsa anche su Android, stiamo parlando della Dynamic Island, che è disponibile solo per la serie iPhone 14.

Anche gli utenti Android desiderano ottenere questa funzione sui propri dispositivi e Google sta già pensando di introdurla nel prossimo aggiornamento di Android 13.

Cos’è la Dynamic Island?

Progettata per sostituire la tacca di Apple che è stata introdotta nel 2017, la Dynamic Island può cambiare dimensione e forma a seconda del messaggio visualizzato. Utilizzando questa funzione, gli utenti saranno in grado di visualizzare informazioni come lo stato di ricarica, le notifiche e le informazioni sui brani. La serie iPhone 14 sono gli unici dispositivi che possono trarne vantaggio ora.

Modi per utilizzare la Dynamic Island di iPhone 14 su Android

Diamo un’occhiata ai metodi che ti aiuteranno a installare l’isola dinamica sul tuo dispositivo Android.

Usa un tema

Puoi facilmente utilizzare la funzione sul tuo dispositivo Xiaomi. Ma sfortunatamente, puoi accedere a questa funzione solo tramite il negozio di temi ufficiale. È sicuro usare questo tema, tuttavia, dovresti comunque prestare attenzione prima di usarlo. Potrebbe anche essere necessario cambiare la lingua del tema, che spesso è in cinese. Ecco come attivare questa funzionalità: