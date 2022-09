Batteria: ecco come aumentarne la durata e rendere lo smartphone immortale

Chi di noi non vorrebbe uno smartphone dalla batteria infinita! Ma d’altronde tutto non si può avere: dovrai quindi scegliere tra uno smartphone di ultima generazione o una carica duratura ed efficiente. Altrimenti, visto che la speranza è sempre l’ultima a morire, potrai provare questi accorgimenti per rendere il tuo telefono più longevo possibile.

Batteria: i trucchi per farla durare ore

Disattiva la Vibrazione

La vibrazione ha bisogno di energia per poter essere attiva e per far vibrare il dispositivo al momento della chiamata.

Elimina le Animazioni

In alcuni sistemi sono stati introdotti gli sfondi animati per rendere la visione dello schermo esteticamente ancora più intrigante. Ebbene, questi consumano molta batteria. Opta quindi per gli sfondi semplici di una volta.

Chiudi le Applicazioni Aperte in Background

Le applicazioni in background spesso si collegano con altri sistemi anche se non utilizzate, quindi chiudetele e libererete anche memoria al telefono.

Imposta Manuale e Diminuisci la luminosità dello schermo

Fondamentale: disattivate la funzione di luminosità automatica dello schermo, poiché per ricalibrarsi continuamente si serve di molta batteria. Dunque attenti alle situazioni di sole ed ombra continui. La cosa migliore da fare è impostare la luminosità su manuale e ridurla al 60%.

Se questi punti non bastano, ricordatevi di: