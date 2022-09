Iliad regala i nuovi iPhone 14: le promo distruggono Tim e Vodafone

I primi tempi dell’arrivo in Italia di Iliad in quanto gestore mobile furono davvero eccezionali. Fin da subito questo provider riuscì a conseguire ottimi traguardi portando via tanti utenti ai gestori più affermati ormai da tempo. Secondo quanto riportato però le cose sono andate via via migliorando, come qualcuno magari non si aspettava. Le voci di tante nuove promozioni mobili erano insistenti, ma lo scalpore vero e proprio arrivo quando si cominciò a parlare di una rete in fibra ottica da parte di Iliad.

Effettivamente tanti altri traguardi sono stati raggiunti in breve tempo, come i 10 milioni di utenti in Italia. Il merito è dei prezzi molto bassi che caratterizzano tutte le promozioni sia mobili che fisse attualmente. Su questa linea d’onda, Iliad continua anche con le promozioni che riguardano gli smartphone di ultima generazione disponibili sul suo sito ufficiale. I riflettori attualmente sono puntati sulla nuova linea di Apple, quella degli iPhone 14.

Iliad offre i nuovi iPhone 14 a prezzi davvero eccezionali: ecco quanto dovrete pagare per averli

Chiunque dovesse volere un iPhone 14 Pro Max, dovrà pagare all’inizio una cifra di 369 € per poi continuare con 30 rate da 37 € luna.

La situazione cambia per il modello più piccolo, l’iPhone 14 Pro, il quale prevede un costo iniziale di 269 € con 30 rate da 30 € successivamente.

Situazione ancora più diversa per quanto riguarda i piccoli di famiglia, ovvero iPhone 14 e 14 Plus. Il primo necessiterà di un costo di 209 € iniziali con 30 rate da 27 €, mentre il secondo di 269 € all’inizio con 30 rate da 30 €. Questi costi riguardano i prodotti nella loro versione da 128 giga.