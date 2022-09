Iliad distrugge Vodafone: iPhone 14 quasi gratis nelle nuove offerte

Il grande clamore che gira intorno a Iliad non si fermerà neanche questa volta. Le offerte del provider continua ad andare per la maggiore, come da quando è arrivato ufficialmente.

Attualmente sul sito ufficiale del provider sono presenti delle offerte. La prima riguarda quella da 150 giga che costa 9,99 € al mese con tutto senza limiti. La seconda è per la fibra ottica, discorso ben avviato che sembra riscuotere tanti consensi ormai da più mesi a questa parte.

Questa volta però si toglie spazio alle promozioni telefoniche sia fisse che mobili per parlare di quelle che riguardano i nuovi dispositivi di Apple. La nuova linea di iPhone 14 viene offerta da Iliad direttamente sul sito ufficiale.

Iliad: queste sono le offerte che vi permettono di portare a casa i nuovi iPhone 14

Qualcuno inizialmente si credeva cosa centrasse Iliad con i nuovi iPhone 14. In realtà viaggiano a braccetto, visto che l’azienda li propone all’interno di alcune promozioni direttamente sul sito ufficiale. Infatti andando sul sito di Iliad potrete trovare tutta la gamma. Partendo dal modello 14 Pro Max, bisognerà pagare un anticipo da 369 € con 30 rate da 37 € ognuna.

Il nuovo iPhone 14 Pro invece richiederà un pagamento anticipato pari a 339€, dopodiché ecco 30 mesi di rate per 33 €.

La gamma dei piccoli di casa, ovvero iPhone 14 e iPhone 14 Plus, prevede invece un pagamento anticipato rispettivamente di 209 e 269€. Le rate dovranno essere rispettivamente da 27 € e da 30 € al mese per 30 mesi. Questi prezzi sono specifici per i tagli da memoria da 128 giga, mentre per i modelli con più spazio bisognerà corrispondere una cifra maggiore.