Tantissime offerte con sconti ben superiori al 50% sono disponibili in questi giorni nei negozi di Comet, offrendo di fatti ad ogni singolo consumatore la possibilità di spendere poco o niente, godendo allo stesso tempo di performance ben superiori alle aspettative.

Gli utenti che vogliono effettivamente approfittare della migliore selezione del momento, non sono nemmeno troppo limitati in termini di disponibilità territoriale, ovvero nell’accessibilità sul territorio. Infatti, è bene sapere che gli acquisti possono essere completati in ogni negozio, ed allo stesso tempo che i singoli prodotti presentano le più classiche condizioni di vendita: le quali corrispondono alla variante no brand (per la telefonia mobile) e la garanzia di 24 mesi.

Comet asseconda gli utenti: arrivano nuovi sconti assurdi

La campagna promozionale attivata fino al 28 settembre vede i consumatori avere la possibilità di mettere le mani addirittura su un Galaxy S22, un prodotto top di gamma degli ultimi anni, impreziosito da specifiche tecniche di altissimo livello, ed un prezzo finalmente più basso del normale; per l’acquisto, nella variante da 128GB di memoria interna, basteranno 699 euro.

Gli utenti possono comunque spaziare tra innumerevoli fasce di prezzo, sempre restando in seno al mondo di Samsung, troviamo Galaxy Z Flip4 a 1149 euro, Galaxy S22 Ultra a 1099 euro, oppure scendendo verso Galaxy A13 a 179 euro, Galaxy A03 a 139 euro, senza dimenticarsi di Galaxy A32 e Galaxy S22 da 256GB, in vendita rispettivamente a 219 e 749 euro.

Tutti questi sconti, e molti altri ancora, vi attendono sul sito di Comet.