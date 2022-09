Nonostante l’enorme successo di TikTok, l’azienda ha continuato a portare avanti la sua piattaforma, offrendo regolarmente nuove funzionalità e miglioramenti. Ha svelato oggi un nuovo meccanismo per consentire alla community di fornire feedback sui commenti non graditi sulla piattaforma.

TikTok ha iniziato a testare questa funzionalità all’inizio di quest’anno, ma ora è disponibile per tutti. Gli utenti potranno commentare con il ‘pollice in giù’ con il nuovo sistema di feedback. Sebbene non ci siano limiti per l’utilizzo della funzione, TikTok ha notato che il nuovo stile di interazione consentirà di vedere più facilmente i commenti ‘inappropriati o irrilevanti’.

TikTok si prepara per il debutto della nuova funzione

Tuttavia, ha continuato affermando che il suo obiettivo principale era introdurre questa funzionalità per migliorare l’esperienza dell’utente. Gli utenti non saranno in grado di vedere quante volte un commento è stato messo il pollice in giù nel componente frontale della funzione. Inoltre, i consumatori potranno cambiare idea se lo desiderano.

TikTok in precedenza forniva diverse opzioni per fornire commenti sui contenuti. Per iniziare, puoi toccare un cuore per indicare che ti è piaciuto un video. C’era anche l’opportunità di lasciare un commento e le ultime due opzioni consentivano agli utenti di scegliere se erano interessati o meno alle informazioni. Sebbene TikTok non abbia rivelato i suoi piani per il nuovo meccanismo del pollice in giù, sarà interessante osservare come influisce su utenti, produttori e sul sito.

TikTok ha rilasciato una serie di nuove funzionalità negli ultimi mesi, alcune delle quali, come i suoi Avatar, sono puramente a scopo di intrattenimento. Altri, invece, hanno lo scopo di promuovere il tuo benessere fornendo strumenti aggiuntivi per aiutarti a controllare le tue abitudini di visione di video in formato breve. La società ha anche lavorato per aumentare l’apertura lanciando nuove API. TikTok è diventato un colosso negli ultimi anni, costringendo concorrenti come Instagram e YouTube a ruotare le loro piattaforme introducendo video verticali in formato breve. Mentre gli utenti di alcuni siti hanno abbracciato le nuove modifiche, altri hanno ricevuto aspre critiche.