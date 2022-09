Il numero di persone che giocano a Cyberpunk 2077 è aumentato in modo significativo una volta implementato l’aggiornamento di Edgerunners e dopo il debutto dell’anime Netflix. Secondo l’account Twitter del gioco, finora questa settimana più di un milione di persone hanno giocato a Cyberpunk 2077 ogni giorno. Questa cifra tiene conto sia dei giocatori nuovi che di quelli ‘di ritorno’.

Il team di sviluppo ha espresso la propria gratitudine al pubblico dicendo: ‘Volevamo prenderci questo tempo per ringraziarvi per essere stati con noi e per aver giocato’. Secondo Benji Sales su Twitter, Cyberpunk 2077 è stato il gioco più venduto di Steam la scorsa settimana e ha anche raggiunto il maggior numero di giocatori simultanei da gennaio 2021. Entrambi questi risultati sono stati raggiunti contemporaneamente. Cyberpunk 2077 ha mantenuto la sua posizione come uno dei primi 10 titoli più giocati di Steam fino ad oggi, 23 settembre.

Cyberpunk 2077 si prepara ad introdurre diverse novità

Come accennato in precedenza, il recente aumento di popolarità di Cyberpunk 2077 ha coinciso con il rilascio di un aggiornamento chiamato Edgerunners. Questo aggiornamento ha portato molte nuove interessanti funzionalità al gioco. Il 18 settembre, i primi 10 episodi della prima stagione del programma televisivo Edgerunners sono stati resi disponibili per la visione per la prima volta.

Guardando al futuro, Cyberpunk 2077 riceverà una nuovissima aggiunta nell’anno 2023 chiamata Phantom Liberty. L’espansione reintroduce Johnny Silverhand, interpretato da Keanu Reeves, e trasporta i giocatori in un diverso distretto di Night City. Accanto a questa notizia, CD Projekt Red ha affermato inequivocabilmente che PlayStation 4 e Xbox One non riceveranno alcun aggiornamento aggiuntivo di contenuto per Cyberpunk 2077 nel prossimo futuro. Il videogioco ha avuto un inizio traballante nel dicembre 2020 quando è stato rilasciato per la prima volta, ma ha continuato a vendere 18 milioni di copie ed è diventato un grande successo in continua espansione.

CD Projekt Red ha dichiarato in recenti interviste che la società è ‘completamente e assolutamente dedicata’ all’espansione della serie di giochi Cyberpunk.