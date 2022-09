La serie Redmi Note verrà ripetuta ogni sei mesi, secondo Lu Weibing, presidente di Xiaomi Group China e general manager del brand Redmi. Afferma che il marchio sarà caratterizzato da due linee di modelli. Secondo Lu Weibing, Redmi avrà un fiore all’occhiello delle prestazioni e uno più economico. Redmi ha debuttato con la serie Note 11T Pro, una serie di punta dalle prestazioni, nella prima parte di quest’anno.

La serie Redmi Note 12 sarà presto disponibile, secondo il famoso blogger di tecnologia Weibo DCS. Questa prossima serie, in particolare, arriverà in Cina prima delle vendite cinesi di Double 11. Di conseguenza, è chiaro che Xiaomi punta a grandi vendite entro la fine dell’anno. Secondo alcune indiscrezioni, la serie Redmi Note 12 uscirà il prossimo mese.

Redmi Note 12 è pronto al debutto

La serie Redmi Note 12 include almeno due nuovi articoli, come è consuetudine. Redmi Note 12 e Redmi Note 12 Pro dovrebbero essere inclusi in questa serie. Potrebbe esserci una variante di Redmi Note 12 Pro+ di fascia alta. Secondo le fonti, l’hardware per questa serie sarà un processore MediaTek. Il SoC MediaTek Dimensity 1080 alimenterà questo smartphone. Questa CPU utilizza la tecnologia TSMC 6nm ed è meno costosa dello Snapdragon 778G+. Inoltre, AnTuTu classifica questo processore di fascia media di circa 550.000 punti.

Si dice che la serie Note 12 offrirà una capacità di ricarica ultra rapida da 120 W. In questa serie verrà utilizzato anche uno schermo dritto perforato centrale. Avrà una disposizione a tripla fotocamera sul retro. Questo smartphone includerà una fotocamera principale da 50 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera secondaria da 2 MP. Il Redmi Note 12 dovrebbe costare tra 1000 e 1500 yuan (140 e 210 euro). Tuttavia, il Redmi Note 12 Pro dovrebbe costare tra 1500 e 2000 yuan (210 e 281 euro).