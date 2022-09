Iliad: scopri la promo a meno di 10 euro prima che sia troppo tardi

Il 16 settembre Iliad ha aperto le danze della nuova stagione con una promozione piuttosto interessante a meno di 10 euro al mese con navigazione in 5G inclusa e 125 GB disponibili.

Iliad: tutti i dettagli sulla promozione

La promozione propone a chi la sottoscrive chiamate senza limiti verso numeri italiani, ma anche verso i fissi di Azzorre, Germania, Andorra, Antille Francesi, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del Sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibraltar, Grecia, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera e Taiwan. Assurdo ma vero, i minuti illimitati sono diretti anche verso mobili e fissi di Canada ed USA.

L’offerta comprende anche ben 9 Giga da usare in roaming in tutta Europa, in aggiunta ai minuti ed ai messaggi disponibili senza alcun limite.

La navigazione in 5G è disponibile esclusivamente in determinati device e vale in alcune città come Alessandria, Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Caserta, Catania, Como, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Gorizia, Imperia, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Monza, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Trento, Treviso, Trieste, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

L’offerta in questione si può attivare sia online che negli Store fisici senza scadenza. Ciò è possibile passando da altro gestore ma anche richiedendo un ulteriore numero. Quanto al prezzo compreso di spedizione, come dicevamo precedentemente, siamo sui 9,99€.