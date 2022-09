Truffe Amazon: il messaggio di spedizione che porta via soldi dal conto

Purtroppo da diversi giorni arrivano segnalazioni riguardanti alcune truffe provenienti dal web. Spesso queste arrivano all’interno delle e-mail prendendo in giro le persone e facendo credere loro che ci sia bisogno di un intervento tempestivo. Sfruttando il nome di tanti colossi di livello, succede che le persone ci caschino molto più facilmente.

Da tempo infatti anche Amazon è stato utilizzato nel suo nome di grande colosso del mondo e-commerce per truffare le persone. Ovviamente l’azienda non sa nulla di tutto questo in ogni modo ne prenderebbe le distanze vista la sua grande serietà. State quindi molto attenti e non fidatevi di quei messaggi che peraltro provengono da indirizzi e-mail davvero improponibili.

Amazon: bisogna stare molto attenti alle truffe visto che possono portare via dei soldi improvvisamente

Proprio qui in basso vi rappresentiamo il testo di una truffa ricorrente che avrebbe colpito più persone utilizzando in congiunta con Amazon anche il pregevole nome di un’azienda di spedizioni famosa in tutto il mondo che tutti conoscono:

“il tuo pacco N:IT – 780129912 DHL è in transito

l a consegna richiede il pagamento di tariffa express aggiuntiva, si prega di confermare il costo di spedizione espressa di (1,99 €)

non possiamo elaborare la tua consegna fino al completamento della conferma del pagamento“.

Questo è solo un esempio, ma sappiate che i messaggi di questo tipo possono arrivare sotto tante forme differenti tra loro. Amazon ovviamente prende le distanze da situazioni del genere e lo fa con tante raccomandazioni anche sul suo sito ufficiale, per cui dategli tanto ascolto.