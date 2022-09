I primi mesi del nuovo anno saranno molto movimentati in casa Samsung. Il colosso, dopo aver dedicato gran parte della sua attenzione ai dispositivi pieghevoli, è ora impegnato nella realizzazione dei top di gamma Galaxy S23.

Nel mese di febbraio potrebbe già tenersi l’evento di presentazione ufficiale ma l’azienda non ha ancora fornito alcun indizio. Le informazioni fino ad ora emerse fanno riferimento esclusivamente a quanto scovato da leaker ed esperti che, negli ultimi giorni, rivelano un particolare che sarà sicuramente apprezzato da coloro che desiderano acquistare uno dei tre dispositivi in arrivo. Le novità non mancheranno sulla nuova generazione di Galaxy S23!

Samsung aggiornerà i suoi Galaxy S23: la batteria sarà migliore!

I tre dispositivi della serie Galaxy S23 non sembrano presentare particolari novità rispetto ai modelli precedentemente rilasciati dal colosso. Alcuni particolari, però, riceveranno aggiornamenti non indifferenti.

La batteria che alimenterà i top di gamma, ad esempio, sarà migliorata così da garantire una maggiore autonomia. Secondo quanto riportato da The Elec, Samsung aggiornerà il suo Galaxy S23 + sostituendo la batteria da 4500 mAh presente su Galaxy S22 + con una nuova versione da 4700 mAh.

Il portale non ha fornito alcuna informazione circa gli aggiornamenti previsti su Galaxy S23 e Galaxy S23 Ultra ma Samsung potrebbe avere intenzione di apportare delle modifiche anche ai due dispositivi in questione.

Samsung procederà con il lancio nel mese di febbraio del prossimo anno. L’attesa, dunque, è ancora lunga e ciò favorisce l’emergere di maggiori informazioni su quella che sarà effettivamente la scheda tecnica dei top di gamma in arrivo.