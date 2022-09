A quanto pare il noto produttore cinese Xiaomi sta preparando l’arrivo di una nuova versione di uno dei suoi smartphone di fascia media della serie Redmi Note. Nel corso delle ultime ore è stato infatti avvistato sul sito web Google Play Console il prossimo Redmi Note 11 Pro 2023.

Xiaomi sta per presentare il Redmi Note 11 Pro: eccolo su Google Play Console

Nel corso degli anni Xiaomi ha presentato numerose varianti dei suoi dispositivi e sembra che ne vedremo arrivare un’altra molto presto. Come già accennato in apertura, infatti, in queste ore il prossimo Redmi Note 11 Pro 2023 è stato avvistato sul sito web Google Play Console.

In particolare, si tratta di una versione leggermente modificata rispetto a quella attuale. Secondo quanto riportato sul sito, cambieranno soltanto alcune caratteristiche. Tra queste, cambierà sicuramente il processore. Questa volta, infatti, le prestazioni saranno affidate al soc Snapdragon 712. Si tratta di un processore leggermente più prestante rispetto al soc MediaTek Helio G96 (presente invece sull’attuale modello).

Oltre a questo dovrebbe cambiare infine leggermente il comparto fotografico. Redmi Note 11 Pro 2023 dovrebbe infatti contare su un sensore principale da 108 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La versione 2022, invece, troviamo un sensore macro da 5 MP al posto di quello da 2 MP.

Sul sito Google Play Console è stata inoltre postata una immagine ritraente il nuovo device dell’azienda. Ad un primo sguardo, sembra che ci sarà un design molto simile a quello dello scorso Redmi Note 10 Pro, con un display con un foro centrale e con i tre sensori fotografici posteriori.