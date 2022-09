Logitech ha appena presentato la nuovissima Logitech G CLOUD Gaming Handheld, un device pensato appositamente per il cloud gaming. Il nuovo dispositivo permetterà a tutti giocatori di accedere alle proprie librerie di giochi per PC e console e sfruttare al massimo le potenzialità del cloud.

Lo sviluppo della console portatile Logitech G CLOUD è stato portato avanti dallo stesso brand in collaborazione con Tencent Games. Al fine di offrire la massima libertà agli utenti, il device supporta lo streaming cloud di Xbox Game Pass Ultimate e NVIDIA GeForce NOW.

Inoltre, sarà possibile effettuare lo streaming di giochi locali da una console Xbox attraverso l’app Xbox. Lo stesso discorso vale per i giochi Steam a cui sarà possibile giocare in remoto sfruttando il servizio SteamLink.

Grazie a Logitech G CLOUD sarà possibile giocare a tutti i propri titoli preferiti in mobilità grazie alle potenzialità del cloud gaming

Come dichiarato da Ujesh Desai, vicepresidente e direttore generale di Logitech Gaming: “Il cloud gaming è un modo nuovo ed entusiasmante di giocare. Adoro il fatto che si possa accedere alle librerie da qualsiasi luogo. Volevamo sfidare noi stessi a costruire un dispositivo perfettamente ottimizzato per il cloud gaming. Questo significa controlli di precisione, simili a quelli di un controller Xbox di fascia alta, un ampio schermo HD, un’incredibile durata della batteria e un design leggero per consentire ai giocatori di godere di lunghe sessioni di gioco senza alcun compromesso“.

Logitech G CLOUD è caratterizzata da un ampio schermo touchscreen da 7 pollici dotato di risoluzione FullHD a 1080p. Il refresh rate del pannello è di 60Hz e il formato video è di 16:9 per garantire una visibilità maggiore.

La console ha un peso di circa 460 grammi con una batteria che garantisce oltre 12 ore di autonomia. I controller sono ottimizzati per le lunghe sessioni di gioco ed includono anche un feedback aptico, giroscopio e controlli rimappabili.

Il SoC che spinge la console è il Qualcomm Snapdragon 720G (SD720G), una soluzione Octa-core in grado di raggiungere i 2.3GHz di frequenza operativa. Il sistema operativo è basato su Android 11 con pieno accesso ai Google Mobile Service e al Play Store. Il Logitech G CLOUD Gaming Handheld sarà disponibile in Nord America a partire da ottobre 2022. Il debutto nel resto del mondo verrà confermato nel corso delle prossime settimane.