Il prossimo 20 e 21 settembre 2022, presso il centro LVL di Berlino, Germania, si terrà Logi PLAY, un evento targato Logitech. La due giorni sarà dedicata al mondo del gaming e dello streaming.

I vari ospiti, tra cui gamer, streamer e dirigenti Logitech G e Logitech For Creators, si alterneranno per discutere insieme sulle tendenze del settore del gaming e dello streaming. Ma non è tutto, si andrà ad analizzeranno in che modo evolveranno questi settori e quali potrebbero essere le prospettive future per quanto riguarda il mondo virtuale.

L’evento comprenderà tavole rotonde, esibizioni musicali, sessioni di gaming e annunci di nuovi prodotti. Come dichiarato da Yalcin Yilmaz, vicepresidente e responsabile per l’Europa di Logitech: “Gamer e content creator stanno alimentando un vero e proprio cambiamento culturale in modi che non abbiamo mai visto prima. Con Logi PLAY vogliamo creare un luogo in cui non solo riuniamo queste community per esplorare innovazioni e tendenze, ma siamo anche in missione per contribuire a plasmare il futuro del gaming avvalendoci dei nostri colleghi di settore e dei nostri partner“.

Logitech si sta preparando a Logi PLAY, il nuovo evento dedicato al gaming e allo streaming con tanti ospiti famosi

Il 20 settembre è la prima giornata dell’evento e sarà dedicata alla stampa e ai partner. Nella seconda giornata, il 21 settembre, sarà possibile seguire tutte le attività in livestream sul canale Twitch ufficiale.

I presentatori della diretta saranno Aaron “Medic” Chamberlain e Frankie Ward. Tra i vari volti previsti si contano oltre 30 ospiti tra cui famosi streamer e gamer come DanucD, Onscreen, e Mr. Shibolet, senza dimenticare talent come PastelMusique, Florent Garcia, Djarii e LittleBigWhale.

Andando a guardare il management di Logitech che interverrà al Logi PLAY, ci saranno Bracken Darell (CEO), Najoh Tita Reid (CMO), Ujesh Desai (GM Global Logitech G) e Vincent Borel (GM Global, Logitech For Creators).