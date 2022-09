Torniamo a parlare dei prossimi smartphone top di gamma di casa Google, quelli di cui abbiamo già avuto un assaggio approfondito dopo l’ultimo Google I/O e che dovrebbero competere, almeno sulla carta, con i nuovi iPhone 14 che ha appena lanciato Apple.

Ovviamente parliamo dei nuovi Google Pixel 7 che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero arrivare sul mercato solamente nella seconda metà del mese di ottobre 2022. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Google Pixel 7 arriveranno dopo metà ottobre

I nuovi dettagli sono stati appena condivisi online dall’affidabile Roland Quandt e Caschy Blog. Secondo quanto appena emerso, le spedizioni dei nuovi Pixel 7 partiranno soltanto dal 18 ottobre, dunque dalla seconda metà del prossimo mese. Sappiamo ormai con certezza che l’evento di presentazione ufficiale si terrà il prossimo 6 ottobre. Questo gap di 12 giorni tra la presentazione e il debutto sul mercato è abbastanza fisiologico, e si verifica praticamente per tutti i nuovi top di gamma lanciati sul mercato.

Ci aspettiamo che tra il 6 e il 18 ottobre Google comunque aprirà i preordini per i nuovi smartphone, con i quali magari sarà possibile accedere a qualche interessante promozione di lancio. Vi ricordiamo che lo stesso accadde per i Pixel 6 dello scorso anno, che però non arrivarono immediatamente nel mercato italiano.

L’incognita per noi italiani è proprio questa, ovvero capire se Google deciderà di lanciare i nuovi flagship sin da subito anche nel mercato italiano. Per i Pixel 6 questo non è accaduto, con i dispositivi che sono arrivati ufficialmente sul mercato soltanto diversi mesi dopo il debutto sugli altri mercati europei. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.