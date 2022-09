WindTre proroga una delle sue migliori offerte di sempre. Tutti i nuovi clienti under 30 hanno la possibilità di attivarla e ricevere mensilmente 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

La tariffa WindTre Young + 5G è ancora online. Dunque, gli interessati possono ancora procedere con l’attivazione accedendo al sito ufficiale dell’operatore o recandosi in uno dei punti vendita fisici.

Passa a WindTre: ecco l’offerta con 200 GB al mese!

L’offerta WindTre Young + 5G con Easy Pay è online a un costo di 12,99 euro al mese ma solo i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni hanno la possibilità di ottenerla.

L’attivazione può essere effettuata tramite modalità differenti. I nuovi clienti possono recarsi in uno dei negozi WindTre o richiedere l’offerta online. Il gestore permette di richiedere la SIM tramite il sito ufficiale e riceverla con spedizione gratuita direttamente a casa; inoltre, consente di evitare i pagamenti online e quindi effettuare soltanto il preordine per poi ritirare la SIM in negozio.

Come già anticipato, il costo di rinnovo è di 12,99 euro al mese e include: minuti illimitati per le chiamate verso tutti i numeri, SMS illimitati verso tutti i numeri, 200 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile.

È bene ricordare che sarà consentito procedere con l’attivazione soltanto ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali hanno a disposizione anche una seconda offerta con 100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità a un costo di soli 9,99 euro al mese.