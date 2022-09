Il giorno che vedrà Nvidia svelare al mondo le sue nuove schede video della serie RTX 40 si avvicina a gran velocità, nel mentre però sul web continuano a circolare immagini su quelle versioni inedite che le aziende di terze parti, in collaborazione con Nvidia, si stanno impegnando a produrre con soluzioni di raffreddamento custom per incrementare prestazioni e durata di vita del prodotto.

Dopo aver visto l’imponente versione in produzione Zotac, oggi vedremo un altro modello che non è decisamente da meno in termini di dimensioni e ingombro, parliamo della versione Galax che, introduce un design a 3 ventole con una quarta supplementare che si potrà aggiungere se ritenuto necessario, il resto rimane invariato, parliamo di un mostro da quattro slot.

Galax ed il piccolo teaser

Su Twitter il colosso ha annunciato effettivamente l’arrivo di un nuovo prodotto della linea Serious Gaming, all’interno del quale non è presente nessun immagine del prodotto finito, la quale però ci viene cortesemente offerta dall’attivo VideoCardz, il quale ha creato dei rendering che mostrerebbero il prodotto in arrivo, che si tratti della RTX 4090 non si ha certezza dal momento che non ci sono sigle specifiche, però viste le dimensioni è possibile escludere si tratti di altro.

I renders mostrano dunque tre ventole con la possibilità di aggiungere una quarta in modo opzionale sul retro usando la tecnologia 1-Clip creata dall’azienda. La scheda ha un connettore a 16 pin (12VHPWR) nel mezzo, che può fornire 600 W su 12 reels.

Non rimane che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Nvidia che molto presto mostrerà al mondo le schede video più potenti degli ultimi anni.