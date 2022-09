Il trend degli ultimi anni è chiaro, le aziende stanno puntando moltissimo sullo streaming online, ovvero sul fornire agli utenti contenuti da fruire stando comodamente seduti sul divano di casa propria, tramite un connessione internet. Le possibilità di scelta sono tantissime ed altrettanto varie tra loro, si parte dai più noti Disney+, Sky o Netflix, per arrivare ai recenti Discovery+ o Paramount+, ma quale è il più conveniente?

Tutto naturalmente dipende dai contenuti di vostro interesse, Netflix sta virando molto su serie TV “politically correct” e mirate verso un pubblico di teenagers, mentre Disney+ è da consigliare assolutamente agli amanti dei Marvel Studios, fulcro centrale del servizio di streaming. I prezzi sono ad oggi abbastanza allineati, scopriamoli assieme.

Netflix o Disney+: quale scegliere?

In questo periodo dell’anno Disney+ ha sfornato una promozione davvero incredibile, infatti basteranno 1,99 euro per godere di un mese di servizio, il quale verrà poi rinnovato in automatico a 8,99 euro al mese.

Netflix, dal canto suo, parte da una base di 7,99 euro per il piano base con contenuti in SD, sale a 12,99 euro per il piano standard con visione in FullHD (e 2 schermi in contemporanea), per finire con il premium da 17,99 euro con visione in 4K (e 4 schermi in contemporanea).

L’offerta di Netflix è sicuramente più varia, e di conseguenza il prezzo è maggiore rispetto a Disney+, ora la scelta finale spetta a voi.