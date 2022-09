Sono ormai talmente tanti i servizi di streaming online che permettono di vedere i contenuti, che gli utenti non sanno più quale sottoscrivere o lasciar perdere. La maggior parte di essi ne ha davvero tanti e proprio per questo motivo saggiare le capacità di uno piuttosto che dell’altro diventa molto più semplice.

Se però vi dovessero chiedere cosa sottoscrivere tra Netflix, Disney+ e Sky per quanto riguarda i contenuti cinema, voi cosa consigliereste? Noi abbiamo le idee ben chiare soprattutto dopo l’ultimo periodo in cui si sono messi in mostra contenuti di livello all’interno di determinate piattaforme.

Netflix batte tutti ma questa volta Disney+ gioca duro: ecco il nuovo abbonamento che dura un mese a 1,99 euro

Partiamo proprio da questa grandissima offerta, la quale coglie di sorpresa tutti, anche i rivali della piattaforma stessa. Disney+ offre infatti un mese al prezzo straordinario e storico di 1,99 €. Stiamo parlando di una cifra praticamente nulla soprattutto se rapportata al calibro dei contenuti di cui la piattaforma attualmente dispone.

Al momento non ci sono offerte che possano far vacillare gli utenti: Disney+ è da sottoscrivere. Al rinnovo il pagamento sarà di 8,99 € al mese. Per completezza e continuità invece non ci sono dubbi su Netflix. In questo caso la piattaforma gode di un piano mensile base, di un piano standard e di un piano Premium. Il piano base costa 7,99 € al mese, con la possibilità di guardare tutto solo su un dispositivo e in risoluzione SD.

Ecco poi il piano standard, quello da 12,99 € al mese con due schermi e risoluzione in full HD. Ecco poi anche il piano Premium, quello che costa 17,99€ al mese con 4 schermi e HDR e 4K inclusi.

Per quanto riguarda Sky invece, per ottenere il pacchetto TV che include anche Netflix e cinema, bisognerebbe sottoscrivere un abbonamento la 19,90 € al mese.