Energia gratis per tutti: la crisi è evitabile se comprate questo dispositivo

L’energia illimitata è possibile grazie ad alcune soluzioni, soprattutto in un periodo di crisi totale per quanto riguarda le bollette della luce.

State attenti alle soluzioni che trovate sul web che possono essere solo delle bufale, quando poi esistono metodi molto più attendibili. Uno di questi è da attribuire ad un nuovo tipo di generatore questa volta prodotto da un’azienda italiana.

Energia senza limiti e gratis grazie ad un dispositivo venduto da un’azienda italiana: c’è anche un pannello solare applicabile

Bluetti mette a disposizione la sua EB3A Power Station portatile, la quale è provvista di una potenza di 600W e 268Wh.

Il dispositivo per ricaricare energia permette di ottenere sei modalità di ricarica, otto porte di uscita per ricaricare più dispositivi in contemporanea e anche il controllo e il monitoraggio del dispositivo con l’applicazione ufficiale per iOS e Android. Inoltre risulta facile da trasportare.

Questo generatore è stato progettato per essere più efficiente per quanto riguarda il punto di vista energetico proprio rispetto ai generatori di sempre. Non bisognerà quindi utilizzare i combustibili fossili, situazione che ridurrà drasticamente le emissioni di carbonio nell’ambiente senza rinunciare alla comodità.

Inoltre c’è la possibilità di utilizzare il sistema di ricarica veloce che permette in una breve pausa da 30 minuti di ricaricare l’80% della capacità. E’ possibile poi ricaricare il generatore anche con un pannello solare, soluzione con la quale si riuscirà ad ottenere energia totalmente gratuita. Con questa poi potrete alimentare tutto quello che vorrete fino alla potenza di cui il macchinario dispone. Il prezzo equivale a soli 379 €.