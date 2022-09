A partire da qualche giorno è in vendita nei negozi Apple il nuovo iPhone 14, un po’ di giorni in anticipo rispetto a quanto detto in precedenza.

Per la prima volta dopo molto tempo, si sono registrate code agli store Apple di tutto il mondo, anche se non come succedeva anni fa. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple iPhone 14 già in vendita in alcuni negozi Apple

I nuovi modelli sono quattro, ma solo tre sono già nei negozi: l’iPhone 14, il 14 Pro e il 14 Pro Max, mentre il 14 Plus arriverà a ottobre. Oltre agli smartphone, nell’evento del 7 settembre, l’azienda di Cupertino ha presentato diversi altri prodotti: tra questi, però, solo Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE2 sono disponibili da un paio di giorni.

L’Apple Watch Ultra, il primo ad apportare cambiamenti importanti nel design e nella funzionalità alla popolare linea di smartwatch Apple, sarà in vendita da ottobre. I nuovi AirPods Pro, invece, arriveranno venerdì 23 settembre. A dispetto delle apparenze, i nuovi modelli presentano diversi miglioramenti e nuove funzioni.

Come anticipato precedentemente, l’appuntamento è arrivato una settimana prima del solito, e c’è un motivo: secondo l’analista Ming-Chi Kuo, Apple vuole in questo modo rispettare le sue previsioni di un trimestre finanziario positivo, nonostante le difficoltà del mercato. L’economia globale è fragile e incerta, per il post pandemia e la guerra in Ucraina, quindi “annunciare e spedire l’iPhone il prima possibile potrebbe minimizzare l’impatto del rischio di recessione sulla domanda”, scrive Kuo.