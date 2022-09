Inauguriamo le novità autunnali in arrivo su Netflix parlando del mese di ottobre, mese nel quale la piattaforma andrà a proporre tantissime novità.

Prima di passare alla lista completa divisa in film e serie TV/spettacoli, vi ricordiamo che il prossimo 24 settembre si terrà l’evento annuale chiamato Tudum, appuntamento dedicato ai fan che vedrà la partecipazione dei migliori attori protagonisti e porterà notizie fresche su oltre 100 popolari serie TV, film e speciali da tutto il mondo.

Netflix: alcune novità previste per il mese di ottobre 2022

Il prossimo 7 ottobre sbarcherà il film La ragazza Più fortunata del Mondo, che racconta la storia di Ani FaNelli, una newyorchese che sembra avere tutto: un ambito posto di lavoro in una rivista patinata, un guardaroba all’ultima moda e nozze da sogno all’orizzonte. Ma quando il regista di un documentario crime la invita a raccontare la sua versione dello scioccante episodio vissuto da adolescente presso la prestigiosa Bradley School, Ani è costretta a rivivere una cupa verità che minaccia di distruggere la vita che si è meticolosamente costruita.

Come film troveremo anche Mr. Harrigan’s Phone, Old People, La parte della Sposa, La maledizione di Bridge Hollow, The good Nurse e moltissimi altri. Come serie TV invece, il 5 ottobre torna la serie Nailed It! candidata agli Emmy con una stagione ricca di dolcetti e scherzetti per Halloween. Sorprese macabre in arrivo direttamente dai programmi Netflix più seguiti tra i quali The Umbrella Academy, Cobra Kai e The Witcher. E questa volta i dolci sono volutamente da paura!

Il 7 ottobre sbarcherà invece la serie The Midnight Club, in una struttura per giovani malati terminali, otto pazienti che si riuniscono ogni notte a mezzanotte per raccontarsi storie stringono un patto: il prossimo di loro a morire darà al gruppo un segno dall’aldilà. Tratta dall’omonimo romanzo del 1994 e da altre opere di Christopher Pike. Ovviamente questi sono solamente alcuni dei titoli che arriveranno ad ottobre, per quelli più scottanti bisogna attendere ancora un po’!.