Carrefour letteralmente da sogno, la nuovissima campagna promozionale rappresenta la migliore occasione per riuscire ad accedere ai prodotti maggiormente in voga del periodo, con prezzi decisamente più bassi del normale, anche rispetto al mondo classico dell’elettronica.

La spesa è davvero ridottissima da Carrefour per tutti i consumatori che vorranno cercare di risparmiare, sia sull’acquisto di beni di prima necessità, che dell’elettronica più generale del periodo corrente. Tutti i prodotti sono da considerarsi disponibili con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente no brand.

Carrefour: le nuove offerte con tanti prezzi bassi

Gli smartphone in promozione da Carrefour possono davvero far sognare i consumatori italiani, con prezzi decisamente più bassi e concorrenziali. Fino al 30 settembre, ad esempio, sarà possibile pensare di acquistare un iPhone X da 64GB a soli 359 euro, ma anche iPhone SE 2020 a 279 euro, oppure un iPhone 11 64GB ricondizionato in vendita a soli 549 euro.

Allontanandosi dal mondo Apple, si incrociano altri smartphone economici, come Redmi 10C a 189 euro, Redmi Note 10S a 199 euro, Oppo A94 a 369 euro, TCL 306 a 139 euro, Redmi 9A a 119 euro, Oppo A54 a 269 euro, Redmi Note 10 Pro a 329 euro, Samsung Galaxy A13 ed altri ancora.

Le occasioni possono essere sfogliate comunque direttamente sul sito ufficiale, premendo questo link avrete l’occasione di conoscere da vicino i singoli prezzi dell’ottimo volantino Carrefour, in modo da essere sicuri sin da subito quali sono gli smartphone su cui puntare per riuscire a risparmiare al massimo.