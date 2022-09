Bennet non scherza, anzi prova in tutti i modi ad avvicinarsi ai desideri degli utenti italiani, con il lancio di un volantino arricchito di prezzi bassi anche sulla tecnologia, non solamente i beni di prima necessità, o gli alimentari, di cui effettivamente abbiamo tutti molto bisogno.

Spendere poco con Bennet potrebbe essere decisamente più semplice del previsto, per riuscire a raggiungere l’acquisto dei prodotti effettivamente desiderati, basterà recarsi personalmente in un punto vendita in Italia, riuscendo difatti a dover sborsare un contributo decisamente inferiore alle aspettative.

Bennet: quali sono i migliori prezzi di oggi

Sfogliando il volantino Bennet, attivo ricordiamo fino al 28 settembre 2022, si possono scovare ottime occasioni per spendere veramente pochissimo. In prima posizione troviamo sicuramente l’ottimo Apple iPhone 12, oggi acquistabile con un esborso finale di soli 699 euro, nella sua variante che prevede 128GB di memoria interna.

Le alternative, parlando di smartphone, sono quasi interamente legate al mondo Android, e comprendono Galaxy A12, proposto a 169 euro, ma anche Galaxy A03 a 129 euro (nella variante da 64GB), per finire con alcuni elettrodomestici, sopratutto per la cucina. Tra questi spiccano la friggitrice ad aria da 99 euro, il microonde combinato con grill di Candy, in vendita a 99 euro, lo spremiagrumi elettrico da 10,90 euro, e lo sbattitore in vendita a 19 euro.

Tutto questo, e molto altro ancora, lo potete scoprire nel dettaglio più assoluto sul sito ufficiale di Bennet, attivo proprio in questo periodo.