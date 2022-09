A partire da ieri, lunedì 12 settembre 2022, l’operatore Tim Italia ha reso disponibile una nuova versione della propria offerta Young, dedicata a tutti i nuovi clienti Under 25.

La nuova versione è ora composta da un bundle dati maggiore e anche da chiamate internazionali verso i Paesi UE, comunque sempre allo stesso prezzo mensile. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim lancia una nuova versione dell’offerta Young

Fino a ieri l’offerta comprendeva minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti in Italia, TIMMUSIC incluso e 50 Giga con Ricarica Automatica o 25 GB con addebito su credito residuo a 9.99 euro al mese. Con la nuova versione sono ora inclusi 100 Giga con TIM Ricarica Automatica o 50 Giga con addebito su credito residuo. Inoltre, come accennato è previsto anche un bundle di chiamate internazionali valide dall’Italia verso i Paesi dell’Unione Europea.

Oltre a queste novità sull’offerta TIM Young standard, si segnala che nei negozi TIM aderenti continua comunque ad essere disponibile TIM Young Full, ovvero la versione con costo mensile scontato per clienti Under 25 che provengono da specifici operatori. Ricapitolando quindi, ora l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 minuti internazionali validi dall’Italia verso i numeri dell’Unione Europea, SMS illimitati verso tutti in Italia, TIMMUSIC incluso e 100 Giga con Ricarica Automatica e 50 GB con addebito su credito residuo, sempre a 9.99 euro al mese.

Come in precedenza, questa nuova versione dell’offerta è disponibile dunque sia in versione con Ricarica Automatica che con addebito su credito residuo. Per quanto riguarda invece i minuti e gli SMS, in Roaming UE le offerte TIM sono sempre valide alle stesse condizioni nazionali. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.