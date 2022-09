Ogni giorno circolano purtroppo in rete numerose truffe alle volte anche molto pericolose per gli utenti. I truffatori, in particolare sfruttano spesso i nomi di aziende rinomate per attirare l’attenzione e per far cadere in trappola le proprie vittime. Una delle ultime truffe che stanno circolando in rete sta sfruttando in particolare il nome del colosso dello streaming Netflix. In particolare, alcuni utenti stanno ricevendo delle proposte per attivare a soli 2 euro l’abbonamento annuale.

Netflix: attenzione alla muova truffa che propone un anno di abbonamento a soli 2 euro

In questi giorni sta purtroppo circolando in rete una nuova truffa che sta sfruttando il nome di Netflix. In particolare, vi è una pagina web, ovvero dueeuro.eu, che da accesso ad una presunta offerta imperdibile del noto colosso dello streaming.

Il sito web in questione è ben realizzato e sembra a tutti gli effetti un messaggio ufficiale da parte di Netflix. Qui, i truffatori esperti stanno proponendo la sottoscrizione dell’abbonamento annuale alla piattaforma nella versione Premium ad un prezzo davvero imperdibile di soli 1,99 euro. Sul sito è infatti scritto così: “Per tutto l’anno utilizza il Piano Premium (4K Ultra HD) a soli 1,99€. Offerta per gli attuali e nuovi clienti”.

A far cadere nella trappola gli utenti, c’è poi un piccolo timer che segnala il poco tempo che si ha per approfittare di questa presunta fantastica offerta. Una proposta davvero allettante per gli ignari utenti che, purtroppo, rischiano di essere truffati in poco tempo. Qualora vi foste trovati di fronte ad una pagina web simile a questa, vi invitiamo a prestare la massima attenzione.